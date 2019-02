Juventus Women-Milan Femminile 2-0: Doppia Bonansea

La Juventus Women batte per 2-0 il Milan Femminile grazie alla doppietta della Bonansea e riconquista il primo posto in classifica.

La Juventus Women batte per 2-0 il Milan di Carolina Morace nel big match della 17esima giornata di Serie A grazie alla doppietta messa a segno nella ripresa dalla Bonansea.

In questo modo la squadra piemontese sale nuovamente in testa alla classifica con 44 punti. 43 i punti della Fiorentina, Milan che resta fermo a 39 punti. Quarto posto per la Roma a 32 punti.

Le bianconere partono meglio, colpendo il palo dopo 1 solo minuto con la Aluko. Le rossonere abbozzano una reazione, ma il colpo di testa di Thaisa al 7' è troppo debole.

Al 21' ci vuole una super parata della Korenciova per dire nuovamente di no alla Aluko. Il portiere rossonero si ripete anche al 31' minuto, sempre sulla Aluko.

L'unica occasione il Milan la crea al 35' con un tiro ravvicinato della Giacinti che viene deviato in angolo dalla Bacic.

La Juventus parte meglio anche nella ripresa e dopo aver sfiorato il vantaggio con la Girelli lo trova al 54' con la Bonansea: errore difensivo della Alborghetti ed assist perfetto della Girelli.

Il goal dell'1-0 galvanizza la Bonansea, che prima del triplice fischio finale costringe la Korenciova all'ennesima parata, coglie un palo ma soprattutto realizza la rete del definitivo 2-0, ancora servita dalla Girelli.

IL TABELLINO

JUVENTUS-MILAN 2-0

MARCATORI: 54' Bonansea, 86' Bonansea

Juventus Women (4-3-3): Bacic; Hyyrynen, Gama, Salvai, Boattin; Galli, Pedersen, Cernoia; Aluko, Girelli, Bonansea. A disp. Giuliani, Franco, Panzeri, Ekroth, Sikora, Caruso, Glionna. All. Guarino.

Milan: Korenciova; Mendes, Fusetti, Tucceri, Alborghetti, Bergamaschi, Giugliamo, Heroum, Thaisa, Sabatino, Giacinti. A disp. Zanzi, Zigic, Manieri, Carissimi, Capelli, Longo, Coda, Morace. All. Morace.

ARBITRO: Di Marco di Ciampino