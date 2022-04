Juventus Women-Milan dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

JUVENTUS WOMEN-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Juventus Women-Milan

• Data: domenica 1 maggio 2022

• Orario: 12:00

• Canale TV: Milan TV (visibile su DAZN), Juventus TV (visibile su DAZN), TIMVISION

• Streaming: DAZN, TIMVISION

Oltre a voler mettere le mani sullo Scudetto, la Juventus Women punta anche alla finale di Coppa Italia. Le bianconere affrontano il Milan nel ritorno della semifinale forti di un vantaggio considerevole.

La gara giocata in Lombardia lo scorso marzo è terminata 6-1 in favore delle ragazze di Joe Montemurro. Mancano solo 90 minuti quindi tra la Juventus e la finale, raggiunta lo scorso anno proprio dalle rossonere sconfitte ai rigori dalla Roma.

Chi supererà il turno affronterà la vincente tra Empoli Ladies e Roma, di fronte nell'altra semifinale.

ORARIO JUVENTUS WOMEN-MILAN

La semifinale di Coppa Italia di ritorno tra le formazioni femminili di Juventus e Milan si giocherà domenica 1 maggio alle ore 12 presso lo Juventus Training Centre di Vinovo.

DOVE VEDERE JUVENTUS WOMEN-MILAN IN TV

La sfida che vale la finale di Coppa Italia Juventus e Milan è trasmessa in diretta su Juventus TV e Milan TV, i rispettivi canali tematici dei due club visibili su DAZN. Per gli abbonati sarà sufficiente scaricare l'app su smart tv di ultima generazione, collegare la propria tv ad una console come Xbox o PlayStation, ricorrere ad un TIMVISION BOX. Infine c'è la possibilità di utilizzare dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

L'alternativa è rappresentata dal TIMVISION BOX, con il quale si potrà seguire la sfida anche su su TIMVISION.

JUVENTUS WOMEN-MILAN IN DIRETTA STREAMING

Grazie a DAZN, che ospita i due canali tematici di bianconere e rossonere, si potrà seguire la partita tra Juventus Women e Milan anche in diretta streaming collegandosi al sito ufficiale tramite pc o notebook oppure scaricando l'app su dispositivi mobili

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS WOMEN-MILAN

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Sembrant, Boattin; Cernoia, Pedersen, Grosso; Bonansea, Girelli, Nilden.

MILAN WOMEN (3-4-2-1): Giuliani; Codina, Agard, Fusetti; Thrige, Adami, Grimshaw, Tucceri; Thomas, Bergamaschi; Longo.