Juventus Women-Lione, le pagelle: Hurtig protagonista, Giuliani incolpevole sui goal

Nella Juventus grande prestazione di tutto il collettivo, ma non basta per l’impresa. Nel Lione male Buchanan, Malard entra e segna.

GIULIANI 7.5: Pronti via, compie un autentico miracolo. Dopodiché, in lungo e in largo, fornisce serenità a tutto il reparto arretrato. Incolpevole, invece, sui goal.

HURTIG 7.5: Una rete, una creata e un’altra divorata. Il tutto, proponendo grande sacrificio in copertura. Insomma, gran pomeriggio allo Stadium.

MALARD 7: Entra, segna, e fornisce grossi riferimenti in termini di verticalizzazioni.

BOATTIN 7.5: Mantiene diligentemente la posizione, proponendo un elevatissimo senso tattico.

CARPENTER 6: Prova a premere ininterrottamente sull’acceleratore, ma devo scontrarsi con la bravura della dirimpettaia.

BUCHANAN 4: Ne commette di ogni, rivelandosi l’anello traballante della retroguardia transalpina.

JUVENTUS (4-3-3): Giuliani 7.5; Hyyrynen 7, Gama 7, Sembrant 6.5, Boattin 7.5; Caruso 7, Galli 7, Cernoia 7; Hurtig 7.5 (83’ Rosucci s.v.), Girelli 7 (65’ Staskova 6.5), Bonansea 7 (73’ Maria Alves 6.5).

LIONE (4-2-3-1): Bouhadd 6; Carpenter 5.5, Buchanan 4, Renard 6.5, Karchaoui 5.5; Gunnarsdottir 6 (57’ Henry 6.5), Kumagai 7; Cascarino 5 (57’ Cayman 6.5), Marozsan 5.5, Majri 6.5 (76’ Bacha s.v.); Parris 5 (57’ Malard 7).