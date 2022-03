Juventus Women-Lione dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

JUVENTUS WOMEN-LIONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus Women-Lione

Juventus Women-Lione Data: 23-03-2022

23-03-2022 Orario: 18.45

18.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Juventus Women ospita il Lione nella gara d'andata dei quarti di finale di Champions League femminile.

La formazione bianconera allenata da Joe Montemurro si presenta all'appuntamento con la fase ad eliminazione diretta della rassegna europea dopo aver chiuso il proprio girone al secondo posto alle spalle del Wolfsburg e davanti a Chelsea e Servette.

La truppa zebrata è sbarcata così tra le prime otto del continente e ai quarti di finale sfiderà il Lione di Sonia Bompastor. Le francesi sono reduci da una prima fase letteralmente dominata con cinque vittorie su sei partite e un raggruppamento chiuso al primo posto davanti a Bayern Monaco, Benfica e Hacken.

Le due squadre si sono già affrontate nella scorsa edizione del torneo che prevedeva ancora il vecchio forma senza fase a gironi. Piemontesi e francesi, infatti, si sono sfidate nel doppio confronto valevole per i sedicesimi di finale che ha premiato la squadra transalpina con un doppio successo: 3-2 a Torino e 3-0 in Francia. La corsa del Lione si è poi fermata ai quarti nella sfida contro il PSG, dopo aver estromesso il Brondby agli ottavi.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus Women-Lione: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS WOMEN-LIONE

Juventus Women-Lione si giocherà mercoledì 23 marzo 2022 all'Allianz Stadium di Torino. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.45.

DOVE VEDERE JUVENTUS WOMEN-LIONE IN TV

La gara d'andata dei quarti di finale di Champions League femminile verrà trasmessa in diretta su DAZN. Gli abbonati dovranno scaricare l'app dedicata su smart tv di ultima generazione o collegare il proprio televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation e Xbox, oppure a dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

JUVENTUS WOMEN-LIONE IN DIRETTA STREAMING

DAZN consentirà di seguire il match della Juventus Women anche in streaming: sarà sufficiente scaricare l'app su dispositivi come smartphone o tablet. In alternativa ci si potrà collegare al sito ufficiale tramite pc e notebook.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS WOMEN-LIONE

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf Skovsen, Gama, Sembrant, Boattin; Nielden, Junge-Pedersen, Grosso; Bonansea, Girelli, Cernoia. All. Montemurro.

LIONE (4-2-3-1): Bouhaddi; Carpenter, Buchanan, Renard, Bacha; Mbock Bathy, Henry; Cascarino, Macario, Malard; Hegerberg. All. Bompastor.