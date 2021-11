Juventus Women, impresa da Champions: 0-2 a Wolfsburg

Sembrava un’impresa al limite impossibile, invece può trasformarsi in realtà. Le Juventus Women fanno il colpo grossissimo, vincono sul campo del Wolfsburg per 0-2 e vedono la seria possibilità di arrivare ai quarti di finale. Sarebbe un obiettivo storico, alla prima partecipazione assoluta alla fase a gironi della Womens’ Champions League.

Il 2-2 dell’andata all’Allianz Stadium aveva dimostrato che le ragazze di Joe Montemurro potevano giocarsela con la squadra tedesca, per anni ai vertici in patria e solida anche in Europa. All’AOK Stadion, nella città della Volkswagen, arriva quella che può essere definita a pieno titolo come un’impresa.

Già nel primo tempo le bianconere si mantengono pienamente nella partita, sebbene il possesso del Wolfsburg metta in difficoltà la difesa, sempre brava a reagire e ribaltare velocemente il fronte.

Montemurro non ha nemmeno fortuna, visto che dopo 22 minuti perde Cernoia, contusa dopo un contrasto con un’avversaria e sostituita (egregiamente) da Caruso. L’attacco però non perde colpi, anzi: alla mezzora per tre volte le bianconere non riescono a trovare il goal.

L'articolo prosegue qui sotto

Il finale di tempo è appannaggio delle padrone di casa, che in un paio di occasioni sfiorano la rete. Juve nuovamente aggressiva in apertura di tempo: Girelli manca la deviazione per centimetri su un cross delizioso di Bonansea. Il goal però è maturo e arriva con un’autorete di Hendrich, che nel tentativo di anticipare Hurtig in area devia alle spalle di Schult il cross di Girelli.

Wolfsburg che spinge nella mezzora finale: Peyraud Magnin mette qualche pezza, la difesa fa il resto. Nel recupero Staskova in contropiede sigilla il trionfo. 7 punti in classifica per la Juve, 5 per il Wolfsburg. Il sogno qualificazione ai quarti dista 180 minuti.