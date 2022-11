Juventus, Vlahovic e Chiesa verso il recupero: parzialmente in gruppo

I due giocatori si sono allenati parzialmente in gruppo e sperano nella convocazione per Juventus-Lazio, ultima gara prima della sosta.

A pochi giorni dalla lunga sosta per i Mondiali, la Juventus recupera pedine importanti in vista dell'ultima sfida di campionato contro la Lazio.

Allegri infatti domenica sera potrebbe contare anche su Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, entrambi assenti nella trasferta di Verona.

Il primo è alle prese ormai da qualche settimana con una fastidiosa infiammazione alla zona pubica che gli ha impedito di prendere parte alle ultime partite della Juventus. Vlahovic, regolarmente convocato dalla Serbia per i Mondiali, ora sembra stare finalmente meglio e contro la Lazio potrebbe accomodarsi in panchina.

Stesso destino per Chiesa, rientrato per uno spezzone di gara contro PSG e Inter ma costretto a rallentare a causa di qualche fastidio al ginocchio operato. Anche lui domenica sera dovrebbe andare al massimo in panchina.