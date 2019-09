Juventus, gli ultrà scioperano: disertata la trasferta con l'Atlético

Dopo i 12 arresti in seguito alla denuncia della Juventus, gli ultrà rispondono: disertata la trasferta di Madrid con l'Atlético.

La settimana di Champions League della è iniziata con una notizia extra-campo: l'arresto di 12 capi ultrà a seguito di una denuncia della società stessa. La risposta della tifoseria non si è fatta attendere.

Come riporta il 'Corriere dello Sport', i gruppi organizzati del tifo bianconero hanno deciso di non volare a Madrid per sostenere la squadra nella sfida di contro l'Atlético. Questa sera il settore ospiti del Wanda Metropolitano sarà quindi semi-deserto.

Non è il primo messaggio mandato dalla curva sud alla società: già negli scorsi giorni è apparso uno striscione di solidarietà agli ultrà arrestati fuori dall'Allianz Stadium.

Contro il , gara in programma sabato alle 18.00, la curva sud sarà presidiata da 100 steward. La tifoseria organizzata bianconera aveva già disertato lo scorso anno la presentazione di Cristiano Ronaldo a Villar Perosa.