Juventus, ufficiali due giovanissimi: presi Iling-Junior e Bikien

La Juventus si assicura due giovani talenti, entrambi classe 2003: ufficiali gli arrivi di Samuel Iling-Junior e Felix Nzouango Bikien.

Doppio colpo in entrata per la che dimostra di essere concentrata anche sui giovani e non solo sulla prima squadra: ufficializzati gli acquisti di Samuel Iling-Junior e Felix Nzouango Bikien, entrambi classe 2003.

Il primo è inglese e arriva dal dove è cresciuto, il secondo è francese ed è stato prelevato dall' .

#Under19 | Diamo il benvenuto a due nuovi bianconeri 🙌



Samuel Iling Jr, attaccante inglese classe 2003 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Felix Nzouango Bikien, difensore francese classe 2003 🇫🇷



Benvenuti, ragazzi ⚪️⚫️ pic.twitter.com/e9cDSOyYUv — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) September 1, 2020

Due rinforzi che andranno ad ingrossare le fila delle giovanili bianconere e che, contemporaneamente, avranno tutto il tempo di crescere per puntare all'esordio tra i grandi un giorno.