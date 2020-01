Juventus-Udinese: dove vederla in tv e streaming

La Juventus sfida l'Udinese negli ottavi di finale di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Campione d'inverno di Maurizio Sarri sfida in casa l' di Luca Gotti negli ottavi di finale di Coppa . I piemontesi, come le altre big della , faranno ora il loro ingresso nel torneo, i friulani invece hanno conquistato la qualificazione eliminando nel Terzo Turno il Südtirol, battuto 3-1, e travolgendo per 4-0 il nel Quarto Turno.

Sono tre i precedenti fra le due squadre in , con un bilancio che vede 2 pareggi e un successo della Vecchia Signora. La Juventus è la squadra che ha sollevato più volte il trofeo, ben 13, l'ultima delle quali nel 2018, mentre l'Udinese è arrivata al 2° posto nella prima edizione nel lontano 1922, dietro al Vado che vinse quel torneo.

Quando ha raggiunto gli ottavi di finale di Coppa Italia, l'Udinese è stata eliminata 6 volte su 7. L'unica eccezione è rappresentata dal 2013/14, quando i friulani estromisero l' .

Il centrocampista Rolando Mandragora, ex del confronto, è al momento il miglior marcatore dell'Udinese in Coppa Italia con 3 reti. Fra i bianconeri, invece, l'argentino Paulo Dybala ha nei friulani la sua terza vittima preferita in carriera, dopo e , con 7 reti complessivamente segnate. In questa pagina tutte le informazioni su Juventus-Udinese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

JUVENTUS-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Udinese

Juventus-Udinese Data: 15 gennaio 2020

15 gennaio 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Rai Uno

Rai Uno Streaming: Rai Play

ORARIO JUVENTUS-UDINESE

Juventus-Udinese si disputerà la sera di mercoledì 15 gennaio nel palcoscenico dell'Allianz Stadium di . Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Gianluca Aureliano della sezione di Bologna, è in programma per le ore 20.45. Sarà il 4° confronto fra le due formazioni in Coppa Italia.

Sarà la Rai, che detiene i diritti della Coppa Italia, a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva la sfida Juventus-Udinese, che andrà in onda su Rai Due (canali 2 e 502 HD del digitale terrestre). La telecronaca della partita sarà curata da Stefano Bizzotto, che sarà affiancato da Antonio Di Gennaro al commento tecnico.

I tifosi e gli appassionati potranno seguire Juventus-Udinese anche in diretta in chiaro mediante Rai Play. La partita sarà dunque visibile sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando gratuitamente l'apposita applicazione per sistemi Android e iOS, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi sul sito ufficiale della piattaforma.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal seguirà in diretta testuale la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia Juventus-Udinese. Collegandovi con il sito avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, dal prepartita, con le formazioni ufficiali, al fischio finale.Terminato il match, inoltre, troverete sul sito le dichiarazioni più importanti rilasciate dai due tecnici e dai protagonisti in campo.

Sarri potrebbe far ritorno al 4-3-3, con l'inserimento dal 1' di Douglas Costa nel tridente offensivo con Higuain e Cristiano Ronaldo, e Dybala inizialmente in panchina. In cabina di regia dovrebbe agire Emre Can, con Bentancur e Bernardeschi mezzali. Fra i pali ci sarà Buffon al posto di Szczesny, mentre in difesa a destra potrebbe trovar spazio Danilo, mentre sulla sinistra potrebbe essere confermato Alex Sandro. Al centro riposerà Bonucci: visto anche il grave infortunio occorso a Demiral, sarà Rugani a far coppia con De Ligt.

Turnover moderato per Gotti, che cambierà alcuni elementi della formazione titolare ma non opererà stravolgimenti. In attacco dovrebbe esserci spazio per Nestorovski in coppia con Lasagna. Sulla mediana spazio a Ter Avest a destra e conferma a sinistra per Sema, mentre Jajalo dovrebbe agire da playmaker, con Walace e Barak mezzali. Fra i pali ci sarà il portiere titolare Musso, davanti a lui una linea difensiva a tre con De Maio accanto a Troost-Ekong e Nuytinck.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Emre Can, Bernardeschi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo.

UDINESE(3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Walace, Jajalo, Barak, Sema; Lasagna, Nestorovski.