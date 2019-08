Juventus, tra Dybala e il Tottenham l'accordo non arriva: stringe il tempo

Incontro tra Tottenham ed entourage di Dybala: tra ingaggio, commissioni all'agente e diritti d'immagine l'accordo non arriva ancora.

Dopo aver trovato un'intesa con la nella giornata di martedì, il sta trattando gli accordi personali con Paulo Dybala, ma ci sono delle difficoltà non indifferenti. Il tempo è anche tiranno e l'accordo sembra essere lontano (il mercato in termina giovedì alle 18).

La ragione sarebbe da rintracciare nei diritti d'immagine di Paulo Dybala. La società 'Image Star' che li detiene avrebbe infatti informato il Tottenham di non poter chiudere l'accordo con la Juventus senza prima un coinvolgimento diretto.

Ma non solo: ancora non è arrivato nemmeno l'accordo sullo stipendio di Dybala e quello sulle commissioni dell'agente. Insomma, i problemi non mancano e per essere una trattativa da chiudere in 23 ore, non è cominciata in discesa. Per usare un eufemismo.

La Juventus comunque resta in attesa e spera che Dybala possa raggiungere in fretta un accordo con il Tottenham. Altrimenti, se la Joya vorrà essere ceduta, da domani in poi si dovrà guardare verso altri lidi, con il mercato chiuso in Premier League.