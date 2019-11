Juventus su Håland: il Salisburgo avvia l'asta, si parte da 100 milioni

La Juventus, che in passato lo aveva già sfiorato, torna all'assato per Håland. Sul giocatore anche Real e Manchester United. Partirà un'asta.

La , mentre continua il cammino da rullo compressore, sia in che in , non perde mai di vista nemmeno il calciomercato. Ma soprattutto la fase di studio ed il lavoro di scouting alla ricerca di nuovi talenti e acquisti da mettere a disposizione della gestione tecnica nei prossimi mesi.

E così, secondo quanto riportato da 'Tuttosport', uno dei nomi maggiormenti seguiti è quello di Erling Braut Håland, talento classe 2000 del , che in questa stagione è definitivamente esploso: attualmente è il cannoniere della Champions League, con 6 goal messi a segno nelle prime 3 giornate.

Secondo quello che filtra dalla dirigenza del Salisburgo, e per stessa ammissione del direttore sportivo Christoph Freund, a breve il calciatore norvegese sarà lasciato libero di compiere il grande salto. Verosimilmente il prossimo mercato estivo sarà il momento dell'assalto ad Håland, da parte di molte squadre.

E già, perché ovviamente non c'è solo la Juventus sul gioiellino del Salisburgo. I bianconeri, così come il ed il , sono quelli che da più tempo lo seguono da vicino. Ma con un rendimento del genere (in stagione, in tutte le competizioni, Håland ha timbrato 22 goal in 16 presenze) non tarderanno ad arrivare altre big d'Europa.

Nelle ultime settimane da Salisburgo è partito un messaggio chiaro al mercato: chi vuole Haaland si iscriva all’asta e tenga conto che la base è di 100 milioni. La Juventus potrebbe avere un vantaggio rispetto alle altre: la presenza di Cristiano Ronaldo tra i bianconeri, grande idolo del norvegese.

Ma al momento è ancora presto per capire chi possa essere in vantaggio per il suo acquisto. L'altra cosa certa però è che la Juventus lo segue da tempo e, come vi abbiamo raccontato alcune settimane fa, era stata in passato ad un passo dal prenderlo: lo stesso Håland ppi fermò tutto per continuare a crescere al Salisburgo ("Credo fosse troppo presto per andare alla Juventus").

La prossima estate, tra giugno, luglio e agosto, sarà il momento giusto per il bomber Erling Braut Håland?