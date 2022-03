Juventus-Spezia, le probabili scelte di Allegri: 4-3-3 e Vlahovic di punta

Milan e Inter hanno rallentato, ma la Juventus rimane distante sette punti dalla vetta anche dopo l'ultimo successo. Lo scontro diretto tra i rossoneri e il Napoli, entrambe in vetta alla Serie A, potrebbe aiutare ulteriormente i bianconeri, impegnati nella gara contro lo Spezia allo Stadium. Un match fondamentale per sognare, ma soprattutto per rimanere ancorata alla zona Champions.

Reduce dalla gara vinta contro la Fiorentina nel finale, la Juventus deve fare i conti con un carico di gare ravvicinate sempre più pressante. Per questo motivo Allegri deve valutare gli uomini a disposizione in vista dei prosismi impegni di Serie A, Champions League e Coppa Italia.

Proprio in Coppa Italia è partito titolare Kean in avanti, alla pari di Perin e Aké, tutti nuovamente in panchina per il 28esimo turno di campionato. Tra i pali ci sarà così Szczesny, mentre la difesa a quattro di Allegri dovrebbe essere composta da De Sciglio e Pellegrini come esterni, e dal duo Danilo-De Ligt al centro.

L'alternativa al centro è il recuperato Rugani, ma Allegri potrebbe confermare gli uomini della sfida di Coppa Italia. Contro la Fiorentina gli uomini in difesa erano tre, anche se il tecnico della Juventus sembra diretto verso un ritorno al modulo a quattro, abbassando Pellegrini come terzino. Chiellini, Alex Sandro e Bonucci sono indisponibili.

A centrocampo, nel 4-3-3 verso cui è direzionato Allegri, spazio per Locatelli, Arthur e Rabiot. In questo caso il tecnico della Juventus non ha scelta, vista l'indisponibilità di McKennie e Zakaria. In panchina potrebbe esserci nuovamente il classe 2003 Miretti, come primo ricambio in mezzo.

Kaio Jorge e Chiesa torneranno solamente nella prossima stagione, mentre Dybala ha lavorato pazialmente in gruppo e potrebbe essere convocato per il match contro lo Spezia. Disponibile Bernardeschi, in panchina alla pari di Kean.

Non è comunque da escludere una chance per l'ex Everton,anche se Vlahovic sembra essere in procinto di essere confermato come centravanti, supportato sulle fasce da Morata e Cuadrado.

JUVENTUS-SPEZIA, LA PROBABILE FORMAZIONE DI ALLEGRI

4-3-3: Szczesny; De Sciglio, Danilo, De Ligt, Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata