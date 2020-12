Juventus, serve una punta: occasione da cogliere a gennaio

L'assenza di Ronaldo a Benevento ha messo a nudo le difficoltà offensive della Juventus: a gennaio si potrebbe tornare sul mercato degli attaccanti.

"Mai più senza Cristiano Ronaldo". Il pensiero di buona parte dei tifosi della dopo il pareggio di (il quinto in nove partite di campionato) deve essere stato grosso modo questo, rivolto al loro campione che in Campania non ha nemmeno viaggiato.

Colpa di qualche piccolo acciacco che ha indotto Pirlo a risparmiarlo, anche se tale scelta ha fatto storcere un po' il naso agli appassionati bianconeri: in la qualificazione è già realtà, discorso diverso per la dove le difficoltà si stanno facendo sentire, soprattutto nelle gare esterne.

Al 'Vigorito' il tandem offensivo era composto da Morata e Dybala: se lo spagnolo ha risposto presente segnando il goal numero 8 in stagione, lo stesso non può dirsi per l'argentino che, al contrario, ha fallito una grande opportunità nel primo tempo, confermando le problematiche che si trascina ormai da diversi mesi.

Insomma, senza Ronaldo la vita si fa dura per la Juventus quando si tratta di timbrare il cartellino e, la mancanza di un'altra punta nella rosa su cui fare affidamento, è un'annotazione corretta: avrebbe fatto molto comodo ad esempio un Higuain, oppure un Kean, ceduto a peso d'oro all' e ora grande protagonista al .

Al termine di Benevento-Juventus, Andrea Pirlo ha parlato tra le righe ai microfoni di 'Sky Sport', lasciando intendere che la presenza di un altro attaccante sarebbe cosa buona e giusta.

"Per adesso non si può prendere nessuno. Siamo in pieno campionato e giochiamo con quelli che abbiamo".

Un 'dico e non dico' che appare come una sorta di messaggio in codice alla società, chiamata ad intervenire sul mercato tra poco più di un mese per puntellare un reparto che necessita di almeno un volto nuovo.

Le opportunità a basso costo non mancano: una di queste è rappresentata da Giroud, in scadenza di contratto a giugno col e in forte odore di addio; senza dimenticare Milik, ormai separato in casa al che potrebbe cederlo a gennaio per scongiurare lo spettro dell'addio a parametro zero in estate.

Paratici ha a disposizione una margherita da sfogliare per scegliere il profilo più adatto alle esigenze di Pirlo: per evitare che si verifichi un episodio come quello di Benevento e rendere la dipendenza da Ronaldo un po' meno eccessiva.