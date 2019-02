Juventus sconfitta, Chiellini ci crede: "Vinceremo al ritorno"

2-0 dell'Atletico Madrid contro la Juventus, ma il capitano bianconero si fida dei suoi compagni: "Avremo modo di ribaltare la partita".

A marzo, la resa dei conti. Juventus contro Atletico Madrid. Con i secondi decisamente favoriti per il passaggio del turno. Flop bianconero al Wanda Metropolitano, infuocato durante la triste permanenza bianconera. 2-0 dei padroni di casa e possibilirà ridotte per il team Allegri. Ma ovviamente ancora vive.

Del resto in passato la Juventus ha dimostrato di saper ribaltare le sorti europee, basti pensare ai tre goal segnati in casa del Real Madrid la scorsa stagione, seppure alla fine non utili alla qualificazione. Causa goal nel finale di quel Cristiano Ronaldo ora bianconero, ma deludente a casa Atletico.

E' capitan Chiellini a suonare la carica in vista del ritorno, assolutamente convinto delle potenzialità della sua Juventus:

"Sapevamo che sarebbero stati pericolosi sui calci piazzati, e gli episodi ci hanno punito. Adesso resettiamo ed a Torino avremo modo di ribaltare la partita. E' un risultato pesante, ma ci giocheremo tutto in casa".

Due goal simili subiti dalla Juventus, ed errori chiari da correggere. Lo Stadium dovrà essere l'arma in più, Chiellini ci crede:

Nel secondo tempo ripeto dovevamo stare più attenti su alcune situazioni, che possono determinare il passaggio del turno. Adesso recuperiamo e tra tre settimane vinceremo a Torino".

Eliminata dalla Coppa Italia, esageratamente prima in Serie A, la Juventus ha come grande obiettivo la rimonta in Champions League. Forte del primo posto a +13 sul Napoli, Allegri e i bianconeri potranno preparare al meglio la sfide del ritorno, consapevoli che uscire agli ottavi sarebbe una disfatta incredibile.

Una grande delusione non solo per l'ingaggio di Cristiano Ronaldo, ma proprio per non essere riusciti minimamente ad impensierire l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. Una squadra simile alla Juventus, ma in casa propria apparsa decisamente più propensa ad andare avanti. E giocare la finale nel proprio stadio.

Dopo anni di grandi prestazioni europee, almeno fino alla finale contro il Barcellona e il Real, un vero e proprio flop in casa Colchonera. Solo lo Stadium per salvare la situazione.