Juventus, lo scambio tra Emre Can e Rakitic non tramonta: idea per gennaio

Emre Can al Barcellona, Ivan Rakitic alla Juventus: l'ipotesi di scambio tra bianconeri e blaugrana può tornare concreta nel mercato invernale.

Ivan Rakitic è ormai a un passo dal lasciare il , anche a gennaio. Il benservito posto dal direttore tecnico Eric Abidal ha fatto suonare diversi campanelli delle big europee, tra cui quello della , a cui il croato piace dall'estate.

Proprio nei mesi di luglio e agosto si era parlato di una possibilità di scambio sull'asse -Catalogna: Emre Can in blaugrana e Rakitic in bianconero. Idea di lavoro di cui non se n'è fatto nulla, ma che, come riporta il 'Corriere dello Sport', può tornare in voga nelle settimane invernali.

La situazione del tedesco alla non è migliorata rispetto a settembre, quando Sarri lo ha escluso dalla lista Champions provocando la sua rabbia. Finora ha trascorso in campo 150 minuti, 105 meno di Rakitic, anche lui finito ai margini del Barcellona ma con qualche spiraglio in più. Roba di dettagli.

In più c'è anche la volontà dell'ex e di trasferirsi in bianconero, meta preferita rispetto ad altre pretendenti come o . Rakitic si vede a Torino, ma la Juventus dovrà fargli posto.

Anche per Emre Can le squadre interessate non mancano: c'è il , così come il . Si parla anche del , oltre che, ovviamente, del Barcellona. Le valutazioni di entrambi si dovrebbero aggirare sui 35 milioni. E l'ipotesi di uno scambio rimane viva.