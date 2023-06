Juventus-Sassuolo, incontro per Frattesi: De Winter possibile contropartita

Il direttore sportivo bianconero Manna incontra Carnevali per parlare di Frattesi, la Juventus potrebbe inserire De Winter come contropartita.

Continua la caccia a Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo, grande protagonista anche in Nazionale, piace praticamente a tutte le big del nostro campionato e quasi certamente cambierà squadra in questa sessione di mercato.

Mercoledì pomeriggio, come riporta 'Sky Sport', è andato in scena un incontro tra il direttore sportivo della Juventus, Manna e il collega del Sassuolo, Carnevali.

I due hanno ovviamente parlato soprattutto di Frattesi, individuato dai bianconeri come uno dei possibili sostituti di Adrien Rabiot. Per abbassare l'esborso cash la Juventus potrebbe inserire nell'affare il cartellino del difensore De Winter, nell'ultima stagione in prestito all'Empoli.

La grande favorita nella corsa a Frattesi, ad oggi, resta comunque l'Inter che oltre a un robusto conguaglio girerebbe al Sassuolo il cartellino di Mulattieri.

Ma non mollano la presa neppure Roma e Milan, con i rossoneri che tornerebbero prepotentemente all'attacco nel caso in cui la cessione di Tonali al Newcastle dovesse concretizzarsi. La caccia a Frattesi, insomma, resta apertissima.