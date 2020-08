Juventus-Roma, le formazioni ufficiali: Higuain titolare

Nella Juventus giocano i giovani Frabotta e Zanimacchia, nonchè Muratore. Roma con Calafiori e Villar, tra i pali c'è Fuzato.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Rugani, Frabotta; Rabiot, Muratore, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Zanimacchia.

ROMA (3-4-2-1): Fuzato; Smalling, Ibanez, Fazio; Zappacosta, Cristante, Villar, Calafiori; Zaniolo, Perotti; Kalinic.

Si chiude allo Stadium, con il big match contro la , la stagione di 2019/2020 per i bianconeri di Sarri, Campioni d' . In attesa della Champions, la affronta i giallorossi di Fonseca, quinti in classifica e impegnati in nelle prossime settimane.

Senza Cristiano Ronaldo, non convocato, Sarri sceglie il giovane Zanimacchia a completare il tridente d'attacco con Bernardeschi e Higuain. A centrocampo dal 1' Muratore, promesso sposo dell' , con Matuidi e Rabiot, mentre tra i pali c'è Buffon. Bonucci e Rugani al centro, Danilo e Frabotta esterni.

Nella Roma spazio per Kalinic come prima punta, supportato da Perotti e Zaniolo. Nel 3-4-2-1 di Fonseca gli esterni di centrocampo sono Zappacosta e il baby 2002 Calafiori, con Cristante e Villar interni. In porta c'è Fuzato, con Smalling, Ibanez e Fazio titolari in difesa.

