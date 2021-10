Juventus-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juventus ospita la Roma nel posticipo della 8ª giornata di Serie A. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

JUVENTUS-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Roma

Juventus-Roma Data: 17 ottobre 2021

17 ottobre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Big-match all'Allianz Stadium di Torino dove la Juventus ospita la Roma di Mourinho nel posticipo domenicale dell'ottava giornata di Serie A

I bianconeri, dopo l'avvio shock, sono reduci da quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions League, mentre i giallorossi hanno riscattato la sconfitta nel derby vincendo in Conference League e battendo senza troppi problemi l'Empoli prima della sosta.

Attualmente la Roma occupa il quarto posto con 15 punti dopo 7 giornate, la Juventus invece è ancora attardata in classifica (11 punti) ma in caso di successo si rilancerebbe definitivamente in zona Champions.

Nella scorsa stagione la Juventus ha battuto i giallorossi a Torino per 2-0 (rete di Cristiano Ronaldo e autogol di Ibanez). L'unica vittoria giallorossa allo Stadium è arrivata l'1 agosto 2020 quando i bianconeri, allora allenati da Sarri, avevano però già matematicamente conquistato lo Scudetto.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus-Roma: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-ROMA

Juventus-Roma si giocherà domenica 17 ottobre all'Allianz Stadium di Torino. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20.45.

Il match tra Juventus e Roma verrà trasmesso in diretta da DAZN. Per seguire la sfida dell'Allianz Stadium basterà scaricare l'app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Il confronto tra Juventus e Roma si potrà seguire in diretta streaming sempre grazie a DAZN. Agli abbonati basterà collegarsi al portale di riferimento se si accede tramite pc o notebook, oppure scaricando l'app dedicata su dispositivi come smartphone e tablet.

TELECRONISTI E SECONDA VOCE

La telecronata di Juventus-Roma su DAZN sarà di Stefano Borghi, commento tecnico affidato a Francesco Guidolin.

Tutte le emozioni di Juventus-Roma si potranno vivere anche in diretta su Goal attraverso la consueta diretta testuale che vi terrà aggiornati su tutto ciò che accadrà all'Allianz Stadium.

Allegri spera di recuperare Dybala almeno per la panchina mentre Morata è out. In attacco dovrebbe toccare ancora a Federico Chiesa, accanto a lui aperto il ballottaggio tra Kulusevski e Kean ma occhio alla sorpresa Kaio Jorge. In porta rientra Szczesny, davanti a lui Bonucci e De Ligt sono favoriti su Chiellini. A centrocampo sicuro del posto Locatelli che dovrebbe giocare insieme a Bentancur. Rabiot fuori causa coronavirus, sugli esterni quindi spazio a Cuadrado e Bernardeschi.

Nella Roma c'è il dubbio Abraham, se l'attaccante inglese non dovesse farcela spazio a Shomurodov. Completamente recuperati Lorenzo Pellegrini e Zaniolo che agiranno sulla trequarti insieme a Mkhitaryan. Per il resto confermato l'undici tipo con Vina terzino sinistro, Ibanez al centro della difesa e Cristante accanto a Veretout in mezzo al campo.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Kulusevski, Chiesa.