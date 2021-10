All'Allianz Stadium è sfida tra Allegri e Mourinho: Kean in pole per un posto al fianco di Chiesa. Abraham ancora in dubbio, pronto Shomurodov.

L'Allianz Stadium di Torino si accende per il big match tra Juventus e Roma che completa il programma domenicale di Serie A.

La Juve di Massimiliano Allegri vuole riprendere il filo del discorso interrotto dalla sosta natalizia arrivata dopo le tre vittorie consecutive che hanno restituito ossigeno alla classifica dei bianconeri.

Per la sfida contro i giallorossi, il tecnico toscano sembra orientato verso la conferma del 4-4-2 con Kean favorito per affiancare Chiesa nel tandem d'attacco vista l'assenza di Dybala. Sensazioni positive, invece, per Morata. Lo spagnolo va verso la convocazione.

A centrocampo straordinari per Cuadrado, appena rientrato dal Sud America. Il colombiano agirà sul binario di destra, mentre sul versante opposto toccherà a Bernardeschi. In mediana largo al duo Bentancur-Locatelli, con McKennie e Arthur pronti a subentrare. Out Rabiot positivo al Covid.

In difesa si va verso la linea a quattro con De Sciglio a sinistra per fare rifiatare Alex Sandro. In mezzo, a protezione dell'ex di turno Szczesny, potrebbe riposare Chiellini lasciando spazio a Bonucci e De Ligt.

In casa romanista, Josè Mourinho deve fare i conti con il possibile forfait di Abraham uscito malconcio dalla sfida tra Inghilterra e Ungheria. Al posto dell'ex Chelsea dovrebbe scoccare l'ora di Shomurodov, sorretto dal collaudato tridente Zaniolo-Pellegrini-Mkhitaryan.

Cerniera di centrocampo affidata a Veretout e Cristante, mentre in difesa sarà Mancini ad affiancare Ibanez vista l'assenza di Smalling. In porta c'è Rui Patricio, Karsdorp e Viña i terzini.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Kean.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.