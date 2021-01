La Juventus ritrova Cuadrado: guarito dal Covid-19, convocato per la Supercoppa

Juan Cuadrado è guarito dal coronavirus ed è stato convocato per la sfida di Supercoppa con il Napoli. Lo ha annunciato la Juventus.

La ritrova uno dei suoi uomini di punta. A circa due settimane dall’annuncio della sua positività, Juan Cuadrado è riuscito a mettersi alle spalle il Covid-19.

Gli ultimi test ai quali l’esterno colombiano è stato sottoposto hanno rilevato la sua totale guarigione e quindi il giocatore va ufficialmente considerato nuovamente abile ed arruolato.

Una notizia importante per la Juventus e per Andrea Pirlo che potrà tornare a contare su Cuadrado anche per la sfida che questa sera metterà in palio la .

Il numero 16 bianconero è stato infatti inserito in extremis nella lista dei giocatori convocati per la partita in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il .

Altre squadre

A comunicarlo è stata la stessa Juventus attraverso il suo profilo Twitter.

Juan non è più sottoposto al regime di isolamento, raggiungerà in giornata la squadra nel ritiro di Reggio Emilia e sarà incluso nell’elenco dei convocati per #JuveNapoli https://t.co/FDsSY9eyzJ — JuventusFC (@juventusfc) January 20, 2021

“Juan non è più sottoposto al regime di isolamento, raggiungerà in giornata la squadra nel ritiro di Reggio Emilia e sarà incluso nell’elenco dei convocati per -Napoli”.

Convocato dopo aver superato il coronavirus, Cuadrado dovrebbe così partire subito titolare contro il Napoli: Frabotta inizierà dalla panchina.