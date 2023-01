Juventus, rischio sanzioni UEFA: come funzionano e da quando scatterebbero

Al culmine dei procedimenti che vedono indagata la Juventus, il club bianconero rischia di incorrere in ulteriori sanzioni da parte della UEFA.

I 15 punti di penalizzazione in campionato inflitti alla Juventus, condannata dopo la riapertura del procedimento riguardante il caso plusvalenze, hanno inevitabilmente e fortemente compromesso la stagione dei bianconeri che, dal virtuale terzo posto in classifica, sono precipitati sino all'attuale nona piazza a distanze siderali sia dalla vetta che dalla zona che vale l'accesso alle coppe europee.

Tuttavia, per il club bianconero le problematiche rischiano di non essere affatto finite con la sanzione ufficializzata lo scorso 21 gennaio. La società zebrata, infatti, verrà giudicata anche in relazione ad un secondo filone d'indagini inerenti alla 'manovra stipendi'.

Sullo sfondo, però, non va sottovalutata la posizione della UEFA, al momento spettatrice silente della situazione. Il massimo comitato organizzativo europeo, potrebbe - condizionale ad oggi d'obbligo - prendere a sua volta provvedimenti nei confronti della società presieduta da Gianluca Ferrero.

SANZIONI UEFA: CHE COSA SONO

La UEFA potrebbe intervenire sul caso Juventus escludendo la società bianconera dalle coppe europee per una o più stagioni, in seguito alle sanzioni che sono maturate e che potrebbero ulteriormente inasprirsi in ambito nazionale.

SANZIONI UEFA: QUANDO SCATTEREBBERO

Un'eventuale esclusione della Juventus dalle coppe europee - da stabilire, nel caso in cui si concretizzi, se per una o più stagioni - scatterebbe in occasione della prima qualificazione dei bianconeri ad uno dei tre tornei organizzati dalla UEFA, ovvero Champions League, Europa League e Conference League.

Nel caso specifico di questa stagione, oltre al campionato, la Juve potrebbe strappare la qualificazione ad una coppa europea vincendo la Coppa Italia o l'Europa League, trofei che mettono in palio un posto in Europa League e uno nel tabellone principale della Champions. A quel punto, in caso di successo in uno dei due trofei, la UEFA potrebbe comunque intervenire e proibire la partecipazione al club bianconero.