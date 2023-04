Juventus, il giorno della verità: attesa per la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI

Il Collegio di Garanzia del CONI si pronuncia sul ricorso presentato dalla Juventus contro i 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze.

La Juventus scenderà in campo domani a Lisbona contro lo Sporting per il ritorno dei quarti di finale dell'Europa League ma una partita altrettanto importante per la stagione bianconera si gioca oggi davanti al Collegio di Garanzia del CONI.

Dopo tante settimane di attesa, infatti, Allegri ed i suoi ragazzi sapranno per quali obiettivi lottare nelle ultime otto giornate di campionato. In caso di accoglimento del ricorso la Juventus si ritroverebbe improvvisamente terza in classifica con un margine di sei punti sul Milan che scivolerebbe al quinto posto.

Se invece il Collegio di Garanzia del CONI confermasse la sentenza della Corte Federale per i bianconeri continuare a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League diventerebbe quasi utopico, dato che la Juventus occupa attualmente il settimo posto a - 9 dai rossoneri.

L'udienza davanti al Collegio di Garanzia si aprirà intorno alle 14.30 mentre la sentenza dovrebbe arrivare entro la serata di oggi. Ma non è escluso che possa slittare.

Il giorno della verità per la Juventus, comunque, è finalmente arrivato. In attesa del secondo filone relativo alla cosiddetta 'manovra stipendi' che potrebbe portare a un nuovo deferimento e un'altra possibile penalizzazione in classifica.

COSA PUÒ SUCCEDERE AL CONI

Ma quali sono i possibili scenari? Tre le ipotesi sul tavolo: