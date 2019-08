Juventus, retroscena Witsel a Goal: "Aspettai tutto il giorno in sede"

Le vie del mercato, si sa, sono infinite. E, fino alle firme, guai a dare qualcosa per scontato. Lo sa bene Alex Witsel, attuale centrocampista del , a un passo dalla nelle battute conclusive del mercato estivo edizione 2016. All'epoca di proprietà dello di San Pietroburgo, il centrocampista belga sarebbe dovuto approdare nel capoluogo piemontese per - tra parte fissa e bonus - 20 milioni complessivi. Appunto, sarebbe.

Lo stesso Witsel l'ha raccontato in esclusiva a Goal, ripercorrendo quei momenti che, come noto, portarono clamorosamente al nulla di fatto.

"Avevo il contratto in scadenza e volevo trasferirmi a . Avevo già superato le visite mediche e in realtà dovevo solo firmare il contratto. Aspettai tutto il giorno nella sede juventina e, a un certo punto, lo Zenit mi disse di rientrare in . Con il senno di poi, forse, quella fu una scelta del destino: non era il momento giusto. Successivamente, quando è nata l'occasione di trasferirmi in , ho deciso di coglierla".