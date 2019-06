Juventus-Raiola, non solo giocatori: l'ex capo ufficio stampa lavorerà per il procuratore

Enrica Tarchi, ormai ex capo ufficio stampa bianconero, ha lasciato la Juventus dopo più di vent'anni per andare a lavorare con Mino Raiola.

Non solo De Ligt e Pogba. A confermare gli ottimi rapporti tra la e Mino Raiola c'è una notizia che rimbalza dalla .

Secondo quanto scrive 'AS', infatti, il noto procuratore sarà il prossimo datore di lavoro di Enrica Tarchi che dopo più di vent'anni ha lasciato la Juventus qualche giorno fa.

La Tarchi negli ultimi sei anni è stata il capo ufficio stampa del club bianconero, ma adesso ha deciso di intraprendere una nuova esperienza professionale entrando nell'ufficio comunicazione di Mino Raiola.

Sempre secondo 'AS' Enrica Tarchi curerà la comunicazione di alcuni giocatori della scuderia di Raiola e tanti sono pronti a scomettere che tra questi possano esserci proprio De Ligt e Pogba, entrambi obiettivi dichiarati del calciomercato bianconero.

La Juventus intanto per sostituire la Tarchi, anche se non al suo posto, dal 1 luglio potrà avvalersi dell'ex Riccardo Coli che entrerà ufficialmente nell'ufficio stampa del club.