La Juventus e il quarto posto: da certezza a traguardo da conquistare partita dopo partita

A inizio aprile la conquista del quarto posto da parte della Juventus sembrava poco più che una formalità. Anzi, c'era chi considerava la squadra di Allegri pienamente in corsa perfino nella corsa allo Scudetto.

Complice una lunga serie di risultati positivi, la maggior parte dei quali vittorie, iniziata alla fine del mese di novembre, la Juventus sembrava aver raddrizzato una stagione partita caratterizzata da una prima parte ampiamente sotto tono.

E' bastato però un leggero calo nel rendimento sul campo sul piano dei risultati per rimettere tutto in discussione.

La sconfitta subita in casa per mano dell'Inter ha innanzitutto sancito l'estromissione dei bianconeri dalla bagarre per il tricolore.

Ora però potrebbe tornare in ballo anche la certezza di essere una delle quattro squadre a rappresentare l'Italia nella prossima Champions League.

Il pareggio inatteso contro il Bologna, già salvo e sostanzialmente con poco altro da chiedere al campionato, può alimentare le speranze di chi insegue.

A cinque giornate dal termine, la Juventus è a 63 punti. Momentaneamente a più 6 sulla Roma e a più 7 su Fiorentina e Lazio.

Giallorossi e toscani però devono recuperare ancora una partita e potrebbero rimettersi con il fiato sul collo dei bianconeri per tentare il sorpasso.

Più staccata l'Atalanta, a 51, ma con ben due partite da recuperare e che in caso di successo riporterebbero anche i nerazzurri in corsa.

A rendere il tutto più complicato per la banda di Allegri, ci sono gli scontri diretti delle ultime due giornate la Lazio e contro i viola. Match che possono diventare un vero e proprio spareggio per la Champions.

Va detto che la Juventus, prima dell'impegno con la squadra di Italiano, ha di fronte a sé un calendario abbastanza facile: Sassuolo, Venezia e Genoa.

Anche il Bologna però sembrava sulla carta un appuntamento da sbrigare senza troppi affanni. Invece ci ha dovuto pensare Vlahovic al 94esimo a evitare che i compagni di squadra rimediassero la settima sconfitta stagionale.

La Vecchia Signora ostenta tranquillità. Ma qualche rughetta di preoccupazione inizia a intravedersi sul suo viso imperturbabile.