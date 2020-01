La Juventus prende Cotter: chi è il giovane attaccante svizzero

La Juventus ha acquistato a titolo definitivo Yannick Cotter dal Sion: l'attaccante svizzero classe 2002 giocherà con la Primavera bianconera.

Prosegue la caccia al futuro della : dopo aver annunciato nella giornata di ieri l' acquisto di Ntdenda dal Nantes , oggi i bianconeri hanno concluso l'operazione che porterà Yannick Cotter sotto la 'Mole'.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La Juventus nella giornata odierna ha depositato il contratto in Lega che sancisce l'acquisto a titolo definitivo di Cotter dal Sion: lo svizzero classe 2002 è un esterno d'attacco mancino che, a soli 18 anni, ha già collezionato due presenze nella massima serie svizzera con la maglia del Sion.

Un altro giovane talento preso da Fabio Paratici, che non smette mai di monitorare il mercato per cogliere le occasioni in chiave futuro. Yannick Cotter verrà con ogni probabilità aggregato alla Primavera della Juventus di Lamberto Zauli.