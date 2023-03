Juventus con un Pogba in più: l'arma di Allegri per l'ultima parte di stagione

Il francese è un 'nuovo acquisto' per la Juventus: il suo apporto può essere decisivo nel rush finale della stagione, tra Italia ed Europa.

Quando, al minuto 69 del derby, è finalmente arrivato il momento dell'ingresso in campo, la Torino bianconera quasi non credeva ai propri occhi: Paul Pogba con la maglia della Juventus, un'altra volta, la prima di un 2.0 iniziato in estate con il primo tempo di un'amichevole statunitense e poi trascinatosi tra mille problematiche di natura fisica.

Lesione del menisco laterale, operazione ritardata e tempi di recupero dilatati: l'unica convocazione del francese risaliva al 29 gennaio, quando era però soltanto rimasto in panchina nel disastroso 0-2 col Monza in campionato. Da allora un altro problema, stavolta muscolare, che ha messo a dura prova la pazienza dei tifosi e di Massimiliano Allegri.

Oltre a poter tirare un sospiro di sollievo, il tecnico livornese può contare su un vero e proprio 'nuovo acquisto', sul quale finora non ha potuto fare affidamento: le parole pronunciate alla vigilia del derby in conferenza stampa la dicono tutta su ciò che si aspetta dall'ex Manchester United, sicuro protagonista - al netto di nuovi stop - nelle prossime settimane.

"Pogba deve capire che ha un pezzo importante di stagione per rimettersi in carreggiata, deve avere tutti gli stimoli per fare un buon finale di stagione e per darci una mano".

Di stimoli se ne sono visti eccome nei minuti in cui Pogba è stato chiamato in causa martedì sera: la padronanza del gioco non è stata scalfita dalla lunga assenza, così come gli inserimenti che per poco non gli consentivano di festeggiare il primo goal della seconda avventura juventina (Singo bravo a murare col corpo un tiro ben indirizzato).

Chiaramente il ritmo partita va ancora ritrovato del tutto, ma questo Allegri lo sa benissimo: prima di Juventus-Torino, l'ultimo gettone in gare ufficiali di Pogba risaliva al 19 aprile 2022 in un Liverpool-Manchester United in cui disputò gli ultimi dieci minuti. Una vita fa insomma.

Nel 3-5-2 che tanti risultati positivi sta elargendo, per il francese ci sarà spazio come mezzala per sfruttarne a pieno la tecnica e la capacità di far male alle difese avversarie, di ribaltare l'azione da difensiva a offensiva, situazione che negli anni precedenti ha spesso sbrogliato la matassa in favore della squadra di Allegri.

Sul futuro della Juventus si addensano inevitabili nubi portate dagli spettri di nuove sanzioni che non lasciano tranquilli i tifosi ma, sul campo, potrà quantomeno andare in scena il 'Pogback': che si tratti di Serie A o Europa League, dove i piemontesi affronteranno il Friburgo agli ottavi. Con un Pogba e una dose di ottimismo in più, ingredienti dalla miscela potenzialmente esplosiva.