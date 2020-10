Juventus, Paratici su Dybala: "Cerchiamo una soluzione felice per tutti"

La torna a giocare in campionato dopo il successo europeo sulla : pochi minuti prima del fischio d'inizio il direttore sportivo Fabio Paratici ha fatto il punto sul rinnovo di Paulo Dybala, che partirà titolare contro il .

Ai microfoni di 'Sky Sport', il dirigente bianconero ha confermato i contatti tra le due parti:

"C'è una volontà chiara da parte della , da parte anche del giocatore, di estendere il contratto. Stiamo parlando anche proficuamente. Logicamente questo è un momento molto particolare per tutti, tra l'altro negli ultimi 20 giorni siamo stati 15 giorni chiusi in isolamento fiduciario in hotel, quindi non potevamo incontrare nessuno, però stiamo parlando sempre e continueremo a parlare per cercare di arrivare a una felice soluzione per tutti".