Mandzukic al Manchester United, affare bollente: pronti 10 milioni per la Juventus

Manchester United sempre più vicino a Mario Mandzukic: pronta l'offerta alla Juventus, mentre il croato può firmare un contratto di un anno e mezzo.

Ormai lo sanno anche i muri: Mario Mandzukic, nonostante l'apertura di Sarri nelle scorse settimane, è completamente fuori dai piani della . Però rientra, eccome, in quelli del , deciso a tutti i costi a portare in Premier League l'attaccante croato durante la finestra invernale di calciomercato.

Con DAZN segui la Championship IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto appreso da Goal, l'offerta da spedire a è già pronta e dettagliata: 9 milioni di sterline, ovvero poco più di 10 milioni di euro. In questo senso, i Red Devils si dicono fiduciosi sul sì della Juventis. Mandzukic, invece, firmerebbe un contratto a titolo definitivo di un anno e mezzo, valido fino all'estate del 2021, guadagnando 4,4 milioni di sterline (5 milioni di euro circa) a stagione.

Un flirt, quello tra il Manchester United e Mandzukic, non nuovo: già in estate si era parlato della possibilità che l'ariete croato lasciasse Torino per approdare all'Old Trafford, ma il suo trasferimento, così come quello di Paulo Dybala, non si è mai concretizzato.

Ora la strada si riapre, ma per gennaio. Ed è un'operazione con un senso chiaro: il Manchester United ha bisogno di quell'attaccante che, in estate, non ha acquistato per surrogare la partenza verso l' di Romelu Lukaku, preferendo scommettere sui vari Martial e Rashford.

Scommessa persa, almeno al momento: il Manchester United ha iniziato la Premier League con un roboante 4-0 al , ma nelle giornate successive si è clamorosamente perso e, attualmente, staziona addirittura al dodicesimo posto della classifica, con un paio di lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.

Anche il numero di reti segnate nelle prime 8 giornate fa rabbrividire: appena 9, ovvero 18 in meno rispetto al . Per questo, dopo aver abbandonato anche la pista Llorente, il Manchester United è tornato su Mandzukic, trattato concretamente nelle scorse settimane da un paio di club del . L'addio alla Juventus può diventare realtà. Questa volta veramente.