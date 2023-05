"La Juventus lo cerca", Palladino smentisce: "Nessuna chiamata"

Il tecnico del Monza è al centro delle voci, secondo Paolo Berlusconi piacerebbe alla Juventus. Ma lui nega: "Non mi hanno chiamato".

Dopo aver salvato il Monza con parecchie giornate di anticipo, battendo tra le altre anche la Juventus (due volte) e il Napoli campione d'Italia, Raffaele Palladino è uno degli allenatori emergenti.

Tanto che Galliani vuole blindarlo ma intorno a lui, ormai da parecchie settimane, circolano varie voci di mercato. Tra queste quelle che vorrebbero proprio la Juventus particolarmente interessata alla sua situazione.

Voci, peraltro, confermate direttamente da Paolo Berlusconi (fratello del presidente del Monza) sulle frequenze di 'Radio Radio'.

"Palladino dovrebbe restare a Monza, ne parliamo a fine anno, anche se ha la Juventus che lo cerca. Sarà bello dire di no alla Juve".

Il diretto interessato però, alla vigilia della trasferta in casa del Sassuolo, ha seccamente smentito i contatti con la società bianconera.

"Juventus? Se mi avesse chiamato me lo ricorderei. Ma non è accaduto. Io vi dico sempre la verità, non ho ricevuto nessuna chiamata. Personalmente sono concentrato sulla partita contro il Sassuolo"

Ad oggi, in effetti, sembra difficile che la Juventus possa decidere di sostituire Massimiliano Allegri che è legato alla società bianconera da un ricco contratto fino al 30 giugno 2025. Allo stesso tempo Palladino è un profilo che sicuramente piace dalle parti della Continassa, ma non per la prossima stagione.

Il tecnico del Monza, peraltro, è alla sua primissima esperienza da allenatore in Serie A dopo essere stato promosso dalla Primavera alla Prima squadra il 13 settembre 2022.