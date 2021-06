Juventus, spunta la nuova maglia away: grigio scuro con sottili pinstripes

Indiscrezioni su quella che dovrebbe essere la nuova maglia away della Juventus: dettaglio all over in riferimento alla musica elettronica torinese.

Lo scorso maggio la Juventus ha presentato quella che sarà la nuova prima maglia per la stagione 2021/22, peraltro già sfoggiata in finale di Coppa Italia e nell'ultima gara di campionato in trasferta contro il Bologna: ora spunta l'immagine di quella che potrebbe essere la casacca da trasferta dei ragazzi di Allegri. 'La Maglia Bianconera' ha mostrato una foto in anteprima: spicca agli occhi la colorazione grigio scura, con le ormai consuete tre strisce presenti sulle spalle ma di colore rosa. 💥ESCLUSIVA: Maglia #away #Juve 21/22, prima img reale (aeroready)!

Confermate le ns proiezioni. Le pinstripes gradienti sottilissime sono il dettaglio all over (rif. scena elettronica torinese) anticipato a novembre. #JuJersey #10YearsAtHome

➡Seguici su https://t.co/3S3caoLpsK pic.twitter.com/KV0BP2Pbyh — La Maglia Bianconera (@La_Bianconera) June 24, 2021 Presenti (a contorno dello sponsor principale e tecnico e del logo societario) anche delle sottilissime pinstripes bianche che rappresentano il dettaglio all over, richiamo al mondo della musica elettronica torinese. Naturalmente non c'è ancora l'ufficialità che però potrebbe arrivare in questi giorni, con l'avvicinarsi dell'inizio del ritiro e dunque della nuova stagione agonistica.