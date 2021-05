Juventus, ecco la maglia per la stagione 2021/2022: c'è il ritorno delle classiche strisce

Anche la Juventus si aggiunge alla lista delle squadre che hanno presentato la nuova maglia per la stagione 2021/2022, richiamante i canoni classici che hanno contraddistinto la storia ultracentenaria del club.

Nel comunicato rilasciato dalla società bianconera si evince come questa casacca sia volta a celebrare il decennale della nascita dell'Allianz Stadium, impianto che ospita le gare casalinghe dal 2011.

Home is where every dream begins. 𝗦𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲.



Vi presentiamo il nostro nuovo Kit Home per la stagione 2021/22 by @adidasfootball ⚪️⚫️ - Get yours now! #createdwithadidas #FinoAllaFine #ForzaJuve