Juventus-Napoli: decisioni del giudice sportivo la settimana prossima

Il giudice sportivo prende tempo e soltanto la prossima settimana deciderà su Juventus-Napoli: si ragiona su 3-0 a tavolino o disputa del match.

Slitta ancora di qualche giorno la decisione sulla mancata disputa di - . Il giudice sportivo, infatti, prende tempo.

Lo fa sapere 'Sky' spiegando come Gerardo Mastandrea intende studiare con maggiore attenzione il materiale in suo possesso, che ha posto in stand-by gli eventuali provvedimenti relativi al match dello 'Stadium' previsto domenica scorsa e mai andato in scena.

Sul piatto, al momento, due scenari: o la vittoria a tavolino per 3-0 in favore della per l'assenza del Napoli (con annesso -1 di penalizzazione), oppure una data da fissare per far giocare la partita. In questo caso, verrebbe ritenuto giustificato il mancato viaggio degli azzurri a dopo lo 'stop' dell'ASL.

Decisioni, come detto, verranno prese tra qualche giorno e non a stretto giro: prevedibile che si arrivi a settimana prossima.