C'è Juventus-Napoli, Chiellini va in panchina con le stampelle

A poco più di 24 ore dal brutto infortunio al ginocchio destro, Chiellini ha deciso di seguire dalla panchina Juventus-Napoli.

Sarà costretto ai box per diversi mesi a causa della lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro rimediata nella giornata di venerdì in allenamento, Giorgio Chiellini però non solo non sta facendo mancare il suo apporto alla , ma continua a seguire da vicinissimo le vicende dei suoi compagni.

Il capitano bianconero, in occasione di una sfida importantissima come Juventus-, ha deciso di vedere la partita dalla panchina.

Chiellini infatti è entrato in campo insieme al resto della squadra e in stampelle si è accomodato tra i compagni che non sono stati inseriti da Sarri nell’undici iniziale.

Un gesto da vero capitano, a poco più di 24 ore da un infortunio che per forza di cose condizionerà la sua stagione. A Chiellini, bandiera della Juventus e idolo indiscusso della tifoseria, è stato accolto allo Stadium dai tanti cori intonati per lui sugli spalti.