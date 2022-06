Juventus-Milan il 28 maggio 2023: 20 anni dopo la finale di Champions

Juventus-Milan calendarizzata per il 28 maggio 2023 alla 37esima giornata di Serie A: 20 anni dopo la storica finale di Champions vinta dai rossoneri.

La storia si ripete, o meglio lo farà il 28 maggio 2023 in occasione della penultima giornata della Serie A appena nata: quello sarà il giorno di Juventus-Milan, match calendarizzato in una data per nulla banale nella storia di queste società.

Quel giorno, infatti, ricorrerà il 20° anniversario dello storico ultimo atto della massima competizione europea, finora l'unico con protagoniste due squadre italiane.

Uno scontro tiratissimo, terminato senza alcuna rete sia dopo i tempi regolamentari che quelli supplementari, questi ultimi caratterizzati dall'infortunio di Roque Junior che rimase stoicamente in campo per non regalare un uomo di vantaggio agli avversari.

L'articolo prosegue qui sotto

Alla fine furono ben cinque gli errori dal dischetto nella lotteria conclusiva, uno in meno da parte del Milan che alzò al cielo di Manchester la sesta coppa della storia, quattro anni prima della settima, arrivata a discapito del Liverpool nella 'rivincita' del disastro di Istanbul del 2005.

A 20 anni esatti, un altro Juventus-Milan infiammerà la platea nostrana: con la differenza che stavolta, anziche l'alloro continentale, potrebbe valere lo Scudetto.