Juventus, McKennie è arrivato a Torino: oggi le visite

Come annunciato dalla Juventus, Weston McKennie è in Italia: nelle prossime ore effettuerà le visite mediche di rito prima di firma e ufficialità.

Un americano per la Signora. In camicia e mascherina d'ordinanza. Ecco Weston McKennie: il centrocampista americano dello 04 è atterrato giovedì sera a , come confermato dai profili social ufficiali della .

Solo lo step delle visite mediche, in programma nella giornata di venerdì, separa McKennie dalla firma e dalla conseguente ufficialità. Il conto alla rovescia è iniziato: il texano dal piede di ghiaccio è pronto a indossare la maglia bianconera.