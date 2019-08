Juventus, Martusciello su Sarri: "Vedremo se riuscirà a presenziare domani"

Giovani Martusciello ha parlato al posto di Sarri alla vigilia di Juventus-Napoli: "Ci sono dei giocatori chiacchierati, vedremo che scelte faremo".

Dopo che alla prima giornata aveva parlato Pavel Nedved, oggi è Giovanni Martusciello a prendere momentaneamente il posto di Maurizio Sarri in conferenza stampa. Il vice-allenatore della introduce la sfida contro il di sabato sera.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN. Comincia il tuo mese gratis

L'articolo prosegue qui sotto

"Siamo curiosi di vedere come risponderà la squadra domani, davanti al nostro pubblico e in un match importante come quello contro il Napoli. Siamo carichissimi".

L'allenatore in seconda della Juventus parte così in conferenza stampa, poi analizza anche la situazione individuale di due giocatori come Higuain e Paulo Dybala.

"Gonzalo Higuain mi ha fatto una grande impressione. La sua caratteristica è quella di fare anche da rifinitore, allontanandosi dall'area di rigore. Un giocatore forte ed un campione assoluto, inoltre conosce bene i meccanismi del nostro gioco, visto che ha giocato in passato con il Napoli". "Dybala, nonostante le chiacchiere di mercato, è molto concentrato. Chiaro, può essere turbato dal non giocare titolare. Ma in settimana l’ho visto benissimo ed è un grande professionista".

Il calciomercato sta modificando qualche scelta della Juventus, sui giocatori da convocare e da mandare in campo. E' successo contro il e probabilmente succederà anche contro il Napoli.

"Il calciomercato influenza le nostre scelte? Sicuramente è una rottura di scatole. Ci sono dei giocatori chiacchierati nella nostra rosa, che magari non sono con la testa ben lucida per affrontare una sfida come quella di domani sera. Vedremo nell'ultimo allenamento se ci sarà qualche escluso o no. Formazione? Ci prendiamo ancora questa seduta di allenamento per decidere l’undici iniziale".

Sull'allenatore della Juventus, Martusciello lascia uno spiraglio per la possibilità di vederlo in panchina sabato sera.

"Sarri è sempre stato presente alla Continassa, ovviamente non partecipando agli allenamenti. Deve ultimare dei test e vedremo se riuscirà a presenziare domani".

Per il tecnico di Ischia le emozioni allo Stadium saranno tante.

"Mi sono ritrovato non soltanto in serie A ma addirittura alla ! Oggi ci pensavo: due mesi fa non potevo pensare nemmeno minimamente che sarei stato qui. È vero che da vicino si fanno tanti sogni, è qualcosa che dovrebbe capitare a qualsiasi allenatore. È stata una cosa bellissima e per questo ringrazio Sarri".

Infine Martusciello informa i tifosi della Juventus anche sulle condizioni di Ramsey, atteso con grande voglia da tutto il popolo bianconero.