Juventus, Mandzukic-Qatar in stallo: il croato vuole la Premier a gennaio

Mario Mandzukic potrebbe non finire in Qatar, anche se c'è tempo fino al 30 settembre. Il croato vorrebbe giocare in Premier League.

Nella giornata di sabato, Fabio Paratici aveva fatto capire che la cessione di Mario Mandzukic in non stesse filando per il verso giusto ("per la cessione di Mandzukic in Qatar siamo in una fase di stallo. Lì col mercato c'è tempo fino al 30 settembre" ). La vorrebbe 'liberarsi' del croato il prima possibile.

L'attaccante della Vecchia Signora non sembra preoccupato dal pericolo di non giocare nemmeno un minuto da qui a gennaio: Mandzukic ha rallentato di parecchio la sua trattativa per il trasferimento in Qatar , anche se ci sono almeno due squadre che fino al 30 settembre proveranno a fare di tutto per il suo acquisto. E magari, chissà, lo convinceranno con un colpo di scena.

Intanto, secondo quanto riportato da 'Tuttosport', Mandzukic sembra sempre più propenso ad aspettare gennaio e il mercato europeo. Ed in particolare quello della Premier League .

Il giocatore è stato vicino al in questa sessione estiva, ma la trattativa poi non si è concretizzata. Mandzukic continua ad essere molto più che un’idea per i Red Devils, però in sono diversi i club che hanno sintonizzato le antenne sul croato vista la situazione che si è creata con la Juventus.

In attesa di nuovi sviluppi, Mandzukic riflette sul suo futuro ed è allettato dal chiudere la carreria in un campionato per lui nuovo, come quello della Premier League.