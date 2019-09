Calciomercato Juventus, Paratici: "Mandzukic in Qatar? C'è tempo fino al 30 settembre"

Fabio Paratici, ds della Juventus, fa il punto sulla cessione di Mandzukic: "Fase di stallo, in Qatar per il mercato c'è tempo fino al 30 settembre".

Mario Mandzukic ai margini del progetto e con le valigie pronte. Il croato è da tempo in lista di sbarco, ma il suo passaggio in - al Al-Rayyan - non è stato ancora definito.

A fare il punto sulla cessione dell'attaccante, ai microfoni di 'Sky', è Fabio Paratici: il direttore sportivo bianconero, svela la deadline entro cui SuperMario dovrà lasciare Madama.

"Per la cessione di Mandzukic in Qatar siamo in una fase di stallo. Lì col mercato c'è tempo fino al 30 settembre, aspettiamo notizie nei prossimi giorni".

Le notizie le aspetta la ma anche Mandzukic, ancora una volta escluso dai convocati di Sarri per il match col .