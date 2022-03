Juventus, Locatelli è guarito dal Covid: già in serata si sposterà a Coverciano

Buone notizie per la Juventus, ma anche per la Nazionale italiana: Manuel Locatelli infatti è guarito dal Covid e già in serata raggiungerà Coverciano per unirsi al ritiro Azzurro.

A confermarlo è stato lo stesso club bianconero attraverso una nota ufficiale.

“Manuel Locatelli ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento partirà in serata per raggiungere il ritiro della nazionale italiana a Coverciano”.

La positività di Locatelli era stata riscontrata lo scorso 17 marzo, all’indomani della sconfitta patita contro il Villarreal che è valsa l’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League.

Il centrocampista sarà quindi a disposizione di Roberto Mancini, in caso di qualificazione alla finale dei playoff Mondiali.