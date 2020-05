Juventus-Lione si giocherà venerdì 7 agosto: "A porte chiuse"

Ad annunciarlo è il presidente del Lione, Aulas: "Se la Ligue 1 non continuerà noi e il PSG saremo massacrati".

La 2019/2020 tornerà ad inizio agosto. Ad annunciare la data in cui la scenderà in campo per il ritorno degli ottavi è Aulas, presidente del che sfiderà proprio i bianconeri dopo l'1-0 dell'andata maturato diversi mesi fa prima dello stop causato dal coronavirus.

Ai microfoni di RTL France, Aulas ha parlato della data sicura del 7 agosto, ovvero venerdì. Un giorno della settimana di solito utilizzato per i campionati, ma questi dovrebbero di fatto essersi già conclusi, qualora la dovesse tornare in campo a giugno.

Se la è chiusa, la Serie A può ancora tornare. Altrimenti, la Juventus dovrà aspettare altri tre mesi prima di giocare:

"La partita contro la Juventus è confermata per il 7 agosto, a e a porte chiuse. Se il ricorso per eliminare lo stop della Ligue 1 non avrà esito positivo, Olympique Lione e saranno massacrati da squadre che avranno una preparazione fisica che noi non avremo".

Aulas ha parlato dunque anche relativamente alla sospensione della Ligue 1, che secondo il suo pensiero dovrebbe continuare nelle prossime settimane, in seguito all'annuncio dello stop definitivo e dei verdetti ufficiali. Che vedono il suo Lione fuori dall'Europa diversi anni dopo l'ultima volta.

La UEFA non ha ancora ufficializzato nessuna data riguardante le ultime gare degli ottavi e le successive, visto e considerando che i calendari di Premier, e Serie A non sono stati ancora stilati. Si va verso il ritorno in campo a giugno, mentre la partirà già a maggio, ma per ora nessuna decisione sicura a tal proposito.

Prossimi giorni decisivi: in attesa di Premier, Liga e Serie A, anche altri campionati sono pronti a riprendere. Il calcio, a porte chiuse, e con la massima attenzione, sta per tornare in maniera roboante.