Juventus ko, il post polemico di Lapo Elkann: "Complimenti ai 12 del Barça"

Dopo la sconfitta patita dalla Juventus in Champions League, Lapo Elkann ha pubblicato un post polemico. In molti hanno letto una critica all’arbitro.

Quella che ha visto protagonista mercoledì sera la con il , è stata una sfida che ha lasciato dietro di se uno strascico fatto di polemiche.

Nel corso dei 90’ dello Stadium infatti, i bianconeri si sono visti annullare tre goal di Morata (tutti per fuorigioco), espellere un giocatore (Demiral che, già ammonito, all’85’ è entrato in maniera troppo dura sull’ex Pjanic) ed assegnare un rigore contro per un fallo di Bernardeschi ai danni di Ansu Fati (secondo alcuni il fallo era iniziato fuori area).

Dopo il triplice fischio finale della sfida, Lapo Elkann ha pubblicato su Twitter un post polemico.

Complimenti ai 12 giocatori del Barca — Lapo Elkann (@lapoelkann_) October 28, 2020

“Complimenti ai 12 giocatori del Barça”.

Da parte sua non c’è stato alcun accenno all’arbitro della gara, Danny Makkelie, ma in molti hanno ipotizzato che il suo sia stato un attacco diretto proprio al direttore di gara.

Il post di Lapo Elkann ha ovviamente scatenato diverse reazioni ‘social’. Alcuni hanno maliziosamente visto in quel ‘dodicesimo’ uomo del Barça Federico Bernardeschi (che contro i blaugrana ha deluso), ma altri hanno anche semplicemente criticato la prestazione degli uomini di Pirlo.