Sky Sport - La Juventus sfoglia la margherita: spunta Lacazette per l’attacco

La Juventus è alla ricerca di un attaccante. Milik è l’obiettivo principale, ma spunta anche Lacazette. Dzeko, Morata e Zapata sono inarrivabili.

Quella che si presenterà ai blocchi di partenza della prossima stagione, sarà con ogni probabilità una molto diversa da quella di oggi. La rivoluzione è di fatto già stata avviata dalla decisione di esonerare Sarri e di affidare la panchina ad Andrea Pirlo, ma anche la rosa verrà profondamente rinnovata.

Arthur è già bianconero, Pjanic e Matuidi hanno già salutato ed altri giocatori come Khedira sembrano destinati alla partenza, ma se i lavori per rafforzare e ringiovanire il centrocampo sono già iniziati, anche l’attacco potrebbe cambiare volto. Se infatti Cristiano Ronaldo e Dybala sono certi della permanenza, Higuain potrebbe essere in aria di cessione e quindi andrebbe trovato quanto meno un terzo elemento da inserire nel reparto.

Secondo quanto riportato da Sky, Andrea Pirlo ha già presentato una lista di attaccanti di suo gradimento che potrebbero ben adattarsi alle sue idee di gioco.

Tra i nomi che circolano c’è anche quello di un ‘vecchio pallino’: Arkadiusz Milik. Il bomber polacco ha deciso di non rinnovare il contratto che lo lega al (scadenza 2021) e la cosa lo rende di diritto uno dei pezzi pregiati del mercato. Al momento l’ex resta l’obiettivo principale, ma il suo eventuale arrivo sarebbe ancora legato alla partenza di un Bernardeschi che di fatto non ha ancora preso decisioni sul suo futuro.

Altri attaccanti accostati alla Vecchia Signora sono Dzeko, Morata e Zapata. Il primo è considerato incedibile dalla , i costi per portare in bianconero l’iberico dell’ (che già per due anni ha vestito la maglia della in passato, giocando tra l’altro con Pirlo) ed il colombiano dell’ sono però al momento inaccessibili.

Più facile potrebbe invece essere arrivare ad Alexandre Lacazette. Il 29enne attaccante francese dell’ è da considerarsi, per rapporto qualità-prezzo, la migliore alternativa possibile a Milik. E’ reduce da una stagione nella quale ha realizzato 10 goal in 30 partite di Premier League (più 2 in 5 gare di ) e per esperienza e qualità rappresenterebbe una garanzia.

Più prolifica è stata l’annata di Raul Jimenez del Wolverhampton, visto che è stata condita da 17 reti in 38 gare di Premier, alle quali vanno aggiunte ben 10 in 14 di Europa League. Come Lacazette, anche l’attaccante messicano ha 29 anni, ma le cifre per strapparlo ai potrebbero essere decisamente più elevate.