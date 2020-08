La Juventus continua a 'svecchiare': Khedira il prossimo in partenza

Sami Khedira potrebbe lasciare ben presto la Juventus, come fatto da Matuidi. In lista anche i nomi di Higuain, De Sciglio e Douglas Costa.

La nuova di Andrea Pirlo comincia a prendere vita e forma. Sarà sicuramente una squadra più giovane, come confermato anche da Andrea Agnelli dopo l'eliminazione dalla Champions. Sarà sicuramente anche una rosa alleggerita dal punto di vista degli ingaggi pesanti.

Dopo la partenza di Blaise Matuidi, infatti, la Juventus punta a sfoltire la rosa da un altro centrocampista che nel corso dell'ultima stagione ha passato più tempo in infermeria che in campo: Sami Khedira.

Secondo 'Tuttosport', è lui infatti il prescelto alla partenza dopo Matuidi. Il tedesco, a parole, vorrebbe rimanere a , ma il club sta cercando una soluzione per cederlo o per rescindere il contratto.

C’è tempo per trovare una squadra, probabilmente in , o anche in questo caso ci sarebbe l’opportunità della rescissione. Khedira è arrivato a parametro zero, quindi non ci sarebbe il problema della minusvalenza e, attualmente, pesa nel monte ingaggi per poco più di 12 milioni lordi.

Dopo di lui in lista ci sarebbe anche Gonzalo Higuain, con una situazione molto simile: un anno residuo di contratto e servirà trovare una squadra che possa permettersi di pagare qualcosa per il cartellino del Pipita. V ale 18 milioni a bilancio (che equivarrebbero alla minusvalenza in caso di rescissione) e deve ancora percepire 14 milioni lordi. Dopo l'interesse del River Plate di qualche mese fa, nessuna squadra pare essersi fatta avanti.

A seguire Mattia De Sciglio, un altro che tra infortuni e prestazioni altalenanti non ha convinto la Juventus. Dopo averlo quasi ceduto al a gennaio, la Vecchia Signora aspetta una nuova pretendente.

Infine Douglas Costa, tra tutti questi quello che la Juventus vorrebbe cedere di meno, ma la sua incertezza fisica obbliga la società a fare delle valutazioni. A bilancio pesa per 21 milioni di euro, è quindi anche possibile realizzare una plusvalenza con la sua cessione.