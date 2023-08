Juventus, la strategia per Facundo Gonzalez: resta o parte in prestito?

Il secondo colpo estivo bianconero è sbarcato a Torino per sottoporsi alle visite mediche: si lega alla Vecchia Signora fino al 2028.

Tra i migliori difensori del Sub 20, vinto dall’Uruguay contro l’Italia, Facundo Gonzalez è approdato a Torino. Ad attenderlo un contratto con la Juventus – da 500 mila euro netti annui – fino al 2028. Tuttavia, a meno di colpi di scena, il futuro immediato per il 20enne di Montevideo non sarà nel capoluogo piemontese.

Pronto, infatti, un prestito temporaneo nel Belpaese. In quanto alla Continassa vogliono valutare minuziosamente i progressi del ragazzo preso dal Valencia per – tra indennizzo e potenziali bonus – circa 3 milioni. Un investimento mirato che testimonia come, in termini di scouting (e non solo), Madama sia decisamente sul pezzo.

Occhio alle mosse della Salernitana, pronta a incontrare la Juventus per affrontare più temi. Da Fabio Miretti ad Hans Nicolussi Caviglia, passando proprio per Facundo Gonzalez. Secondo radiomercato, giustappunto, il club campano sarebbe decisamente in pole per ottenere il prestito dell’uruguaiano. E, quindi, novità corpose dovrebbe arrivare nel breve termine.

A tal proposito, in giornata, la Juventus vedrà la Salernitana per discutere a tutto tondo. Ma Facundo Gonzalez, allo stato attuale delle cose, rappresenta per la società allenata da Paulo Sousa una priorità. Quindi, i presupposti per stringersi la mano sembrerebbero esserci tutti.

All'ombra della Mole, senza snobbare l'attualità, si pensa al pacchetto arretrato che verrà. Fondamentale, banale pure sottolinearlo, creare i pilastri su base progettuale. Coloro che saranno chiamati a cogliere la pesante eredità dei big.