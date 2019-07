Juventus, Khedira non rientra nei piani di Sarri: valuta un'offerta del Fenerbahce

Sami Khedira non rientra nei piani di Sarri, quantomeno da titolare. Lui sta valutando un'offerta del Fenerbahce.

Tempi di profondo cambiamento in casa . L'arrivo di Maurizio Sarri prima, poi due colpi da novanta a centrocampo come Rabiot e Ramsey. E proprio a causa di questa trasformazione tattica, c'è qualcuno che dovrà fare le valigie...

Segui la Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

Stiamo parlando di Sami Khedira, che dopo quattro anni alla Juventus sta per cambiare aria, o almeno così sembra al momento. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il tedesco non rientra più nei piani di Maurizio Sarri in vista della prossima stagione.

Il centrocampista sta riflettendo sul suo futuro, mentre al momento l'offerta più concreta sul suo tavolo è quella del , a cui i soldi non mancano di certo.

Il giocatore dovrà decidere se resterà alla Juventus e recitare un ruolo da comprimario, oppure se partire e cambiare squadra a 32 anni.