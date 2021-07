Kaio Jorge, la Juventus accelera: il Santos pensa al da farsi

Non solo il Milan per la punta 19enne, anche la Juventus torna alla carica: il Santos può monetizzare o perderlo a zero in inverno.

A 19 anni, dopo due anni di crescita, per Kaio Jorge sembra essere arrivato il momento di sbarcare in Europa. Tra i grandi club interessati al giovane brasiliano c'è da tempo anche la Juventus, ora con il piede sull'acceleratore per provare a portarlo in Italia.

Non solo la Juventus, in Serie A, visto che anche il Milan segue da vicino il classe 2002. Da luglio l'attaccante del Santos può firmare un pre-contratto in vista di una futura cessione a fine anno: in questa fase, infatti, le compagini interessante possono negoziare direttamente con lui e il suo entourage, nella fattispecie Giuliano Bertolucci.

A Kaio Jorge sembra interessare in maniera netta il possibile passaggio alla Juventus, così da giocare con uno dei massimi idoli della storia calcistica, ovvero Cristiano Ronaldo. Il Santos, però, dovrebbe accettare la proposta della Juventus, per ora riservata.

Kaio Jorge è in scadenza di contratto il prossimo dicembre, ragion per cui solamente un sì da parte del Santos lo porterebbe alla corte di Allegri in estate: altrimenti la Juventus, così come l'eventuale nuovo club che lo porterà in Europa, dovrà attendere il primo gennaio 2022.

Non ci sono margini per il rinnovo contrattuale per l'attaccante centrale, come confermato dallo stesso dirigente del Santos, André Mazzuco. Il Peixe dovrà ora scegliere se puntare su di lui ancora qualche mese sfruttando le sue qualità, oppure monetizzare.

Nell'attuale annata Kaio Jorge ha siglato otto reti in ventisette partite, tra l'altro segnando entrambi quelli che hanno portato alla vittoria negli ottavi di finale della Sudamericana: rete contro l'Independiente nell'andata (1-0 in terra brasiliana) e goal al ritorno (1-1 in Argentina).

Per acquistare Kaio Jorge servirebbero i 77 milioni della clausola, ma la cifra potrebbe essere decisamente inferiore qualora il Santos decidesse di evitare di perderlo a zero a gennaio. Una situazione in divenire, per uno dei talenti più importanti del calcio brasiliano.