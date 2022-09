Juventus-Inter Women dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Seconda giornata di Serie A femminile, la Juventus affronta l'Inter: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

JUVENTUS-INTER WOMEN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Inter Women

Juventus-Inter Women Data: 11-09-2022

11-09-2022 Orario: 14.30

14.30 Canale tv: Juventus TV e Inter TV (entrambi su DAZN ), TIMVISION

e (entrambi su ), Streaming: Juventus TV e Inter TV (entrambi su DAZN)

Juventus Women e Inter Women si sfidano nella seconda giornata di Serie A.

La Juve di Montemurro ospita l'Inter dopo il roboante successo all'esordio contro il Como: le bianconere si sono imposte per 6-0.

Successo anche per l'Inter della grande ex Rita Guarino: nella prima uscita stagionale, la formazione meneghina ha vinto 4-1 contro il Parma.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus-Inter Women: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-INTER WOMEN

Juventus-Inter Women si giocherà domenica 11 settembre 2022 al JTC di Vinovo. Calcio d'inizio alle ore 14.30.

DOVE VEDERE JUVENTUS-INTER WOMEN IN TV

Juventus-Inter Women sarà visibile sui canali tematici di entrambi i club, ossia Juventus TV e Inter TV, entrambi disponibili su DAZN. App scaricabile su smart tv compatibile, su Xbox, PlayStation oppure Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Il match verrà trasmesso in diretta anche su TIMVISION.

Non ci sarà invece la trasmissione in chiaro su LA7, dove sarà visibile Roma-Milan sabato 10 settembre.

JUVENTUS-INTER WOMEN IN DIRETTA STREAMING

Si potrà assistere al match anche in diretta streaming scaricando l'app di DAZN su smartphone e tablet oppure collegandosi al portale ufficiale tramite pc e notebook.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-INTER WOMEN

JUVENTUS (4-3-3): Peyraud-Magnin; Nilden, Lenzini, Sembrant, Boattin; Grosso, Gunnarsdottir, Caruso; Bonfantini, Girelli, Beerensteyn. All. Montemurro.

INTER (4-3-3): Durante; Merlo, Santi, van der Gragt, Sonstevold; Karchouni, Alborghetti, Simonetti; Marinelli, Chawinga, Bonetti. All. Guarino.