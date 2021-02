Juventus-Inter, scintille Bonucci-Conte: "Devi rispettare l'arbitro"

Prima parte di gara subito infuocata allo Stadium dopo le proteste per l'episodio Lautaro-Bernardeschi e per il giallo a Darmian.

In palio la finale di Coppa Italia, con l'ennesimo Derby d'Italia a decidere la prima squadra che giocherà per il trofeo. Juventus contro Inter è sempre accesa, e la terza sfida stagionale non è stata certo da meno, all'interno della semifinale di ritorno del torneo.

Dopo pochi minuti, l'Inter ha chiesto un rigore per l'episodio che ha visto Lautaro Martinez cadere in area dopo aver sbagliato la conclusione, senza che Bernardeschi lo toccasse. Animi accesi anche per un fallo su Cristiano Ronaldo e per il giallo a Darmian.

Proprio relativamente a quest'ultima sanzione, è arrivato il battibecco tra Conte, tecnico dell'Inter, e Bonucci, difensore della Juventus, che si è rivolto così al suo vecchio allenatore:

"Devi rispettare l'arbitro".

Conte, infatti, si era lamentato duramente all'indirizzo del direttore di gara Mariani per l'ammonizione di Darmian, ancora memore del dubbio Bernardeschi-Lautaro Martinez, poi confermato regolare dopo la visione al VAR dell'arbitro e dei suoi assisenti.