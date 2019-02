Juventus, incidente in auto per Douglas Costa: nessuna ferita

L'attaccante esterno della Juventus ha seriamente danneggiato la vettura su cui viaggiava, ma non ha riportato ferite.

Solo tanto spavento per Douglas Costa, rimasto coinvolto in un incidente stradale questa mattina nel tratto autostradale A4 nei pressi di Santhià in direzione Torino. Il giocatore della Juventus non ha comunque riportato ferite.

Secondo quanto riportato da 'La Stampa', la vettura è stata seriamente danneggiata, ma l'attaccante brasiliano non ha riportato nessun tipo di lesione: stando alle prime ricostruzioni la sua Grand Cherokee ha tamponato una Fiat Punto, che è poi andata a sbattere contro lo spartitraffico.

L'uomo alla guida della Punto ha avuto bisogno di cure immediate con il soccorso del 118, che lo ha subito trasportato in ospedale in codice giallo. Al momento sono ancora in corso gli accertamenti della polizia sulla dinamica dell'incidente.